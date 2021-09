Diamantino forma onze equilibrado

Para os mais jovens, Diamantino é um comentador residente da CMTV mas quem já via futebol na década de 80 lembra-se, seguramente, de um avançado de classe. Em dez épocas no Benfica foi quatro vezes campeão nacional, venceu cinco Taças de Portugal e duas Supertaças. Internacional 22 vezes, foi ao Euro’84 e ao México’86. Ou seja, é alguém com currículo para formar um onze para a Liga Record.

“Não conheço todos os jogadores mas consigo fazer uma boa equipa, tenho é de ter cuidado com o orçamento”, assumiu o antigo capitão do Benfica. Num 3x5x2, com o portista João Mário a fazer todo o corredor direito, Diamantino provou que é possível fazer um onze equilibrado, com destaque para o meio-campo: “Eustáquio, Filipe Soares, o japonês do Santa Clara [Morita] e o André Horta.” Nesta equipa gastou 28 milhões.