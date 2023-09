Diogo Valente monta equipa para ganhar na Liga Record: «Escolhi jogadores que têm números»

É natural de Aveiro, mas a sua carreira, que ainda prossegue quando está prestes a celebrar o 39.º aniversário, ficará sempre marcada pelo facto de ter representado os três clubes históricos da Invicta. Depois das passagens por Boavista e FC Porto, Diogo Valente entrou agora na terceira época ao serviço do Salgueiros. Ainda assim, não deu primazia a panteras e dragões nas suas escolhas para a Liga Record. Escolheu, isso sim, um onze com bases estatísticas. "Fiz uma equipa como se estivesse inscrito, para ganhar", assumiu, revelando uma vasta experiência e um espírito competitivo notável. "Como sempre fui um adepto da Liga Record e sei como funciona, escolhi jogadores que têm números, ou seja, golos, assistências e que estão em equipas que ganham mais vezes, porque a vitória também conta", salientou o extremo. A prova do que diz está, por exemplo, na linha defensiva, com jogadores que marcam e dão a marcar. "Também pensei no Cristo, do Arouca, mas já ficava acima do orçamento", rematou Diogo Valente.





