Dragões dominam onze de Jorge Amaral

Jorge Amaral aceitou o desafio do nosso jornal para construir uma equipa para a nova edição da Liga Record e ‘puxou a brasa à sua sardinha’. O antigo guarda-redes do FC Porto, que já participa "há vários anos e em muitas ligas privadas entre os amigos", aproveitou o orçamento disponível de 34 M€ e apostou num onze disposto em 4x3x3 e dominado... por jogadores portistas. "Como é lógico, a minha equipa foi construída muito à base do FC Porto, pois é o atual campeão", justifica, sublinhando a aposta no trio de avançados composto por Taremi, Evanilson e Pepê, no qual deposita enormes esperanças para a temporada 2022/23: "Espero que possam continuar a fazer miséria (risos)", brinca o comentador da ‘CMTV’.

De forma a facilitar a escolha da equipa e também para "ficar a par de toda a informação no arranque da época", Jorge Amaral não dispensa o Guia Record e saúda mais uma edição da publicação: "Aconselho veementemente a compra do guia. Com ele conhecemos os plantéis e as novidades das nossas equipas preferidas e dos campeonatos nacionais e do estrangeiro."