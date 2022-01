Numa ronda de pontuação baixa, Edgar Gomes é o vencedor do prémio semanal da Liga Record com 76 pontos, apenas dois a mais do que o segundo classificado. Para este triunfo muito contribuiu Cassiano.O ponta-de-lança do Vizela bisou frente ao Tondela, foi o jogador da semana e deu a este treinador de bancada 14 pontos preciosos. Para além disso, as apostas na defesa do Benfica que não sofreu golos – Vlachodimos até defendeu um penálti! – e em Darwin a capitão acabaram por ser decisivas. André Franco e Pote, que também marcaram, deram uma ajuda e compensaram a má aposta em Fran Navarro, que só somou um ponto.