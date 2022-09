Eduardo Silva e a vitória na 1ª ronda: "Foi uma fezada no St. Juste"

Eduardo Silva foi o primeiro vencedor da. O treinador de sofá somou 82 pontos com a equipa Green Factor 1 e ganhou com uma vantagem de 2 pontos sobre Fernando Ganhão, um veterano em termos de prémios no nosso concurso.Como sportinguista, Eduardo Silva está a ter uma semana muito positiva. "É verdade, primeiro o prémio nae depois o Sporting consegue a primeira vitória de sempre na Alemanha. Que seja um prenúncio para a temporada", começa por nos dizer o concorrente.De seguida, explicou-nos a aposta que levou à vitória. "Foi uma fezada no St. Juste, que como capitão deu muitos pontos. Esta equipa tem como base o Sporting e o Portimonense, como ganharam as duas, correu bem, uma boa forma de começar a", resume.Esta não é a época de estreia de Eduardo Silva. Já joga há 5 anos mas nunca tinha ganho. Este ano mudou a tática e já colheu frutos. "Nos anos anteriores a minha participação foi péssima. Agora estou com quatro equipas e a jogar de outra forma. Concentro jogadores de dois clubes, se esses ganharem na mesma jornada a pontuação pode ser alta, como aconteceu agora com Sporting e Portimonense", explica.Apesar de ser o primeiro líder da classificação acumulada, Eduardo Silva diz que não vai lutar pelos prémios finais. "Não, tenho de ser realista. Há concorrentes com muito mais equipas, é muito difícil. Tenho outra também bem pontuada, com mais de 70, mas nesta jornada há Sporting-Portimonense, não podem ganhar as duas equipas e já não irei pontuar tão bem", remata o treinador de sofá.