Espanhol deu vitória

João Salvado é o vencedor do 1.º prémio semanal da 2.ª ronda da Liga Record 2022/23. O concorrente chegou aos 91 pontos com a equipa Audi-thor e para esse registo contou com ajuda preciosa de Fran Navarro. O avançado espanhol do Gil Vicente terminou a ronda com 14 pontos mas como era o capitão da equipa de João Salvado dobrou a pontuação para 28, permitindo ao treinador de sofá uma vantagem de 4 pontos sobre o 2º classificado da semana, Edgar Gomes. Já na classificação acumulada a diferença entre os primeiros é ainda menor, com Rui Henriques na frente mas perseguido de perto por David Miguel e por José Lopes.