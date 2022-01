E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o FC Porto em desvantagem em casa do Belenenses SAD, apareceu o inspirado Evanilson. Bisou para assinar a reviravolta e ainda conseguiu chegar ao hat trick nos minutos finais, selando a vitória por 4-1. Uma exibição quase perfeita que fez do brasileiro o melhor jogador da semana da