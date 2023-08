Ex-pupilos na base do onze do míster: Alexandre Santos já tem equipa na Liga Record

Confiança nos jogadores é um dos grandes fatores para o sucesso de um treinador. Por isso é que na construção da sua equipa para a Liga Record, Alexandre Santos, líder do Petro de Luanda, bicampeão de Angola, muniu-se de atletas com quem já trabalhou.

Começando logo pela baliza! O escolhido foi Matheus, guardião "experiente e seguro" com conheceu no Sp. Braga, quando foi adjunto de José Peseiro. Passando para a defesa, não é preciso sair da Pedreira, porque José Fonte, com quem Alexandre Santos trabalhou no Estrela da Amadora na longínqua época de 2006/07, é o uma peça importante de um setor composto ainda pelo experiente Pepe e pelo jovem António Silva.

No meio-campo, a batuta é oferecida a "dois miúdos com grande talento" – André Franco (FC Porto) e Daniel Bragança (Sporting), que orientou nos sub-23 de Estoril e Sporting, respetivamente.

Para a construção desta equipa, o treinador contou com uma preciosa ajuda. "O Guia Record! Coleciono desde miúdo", concluiu.