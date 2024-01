E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fábio Cardoso é o Jogador da Semana da 13ª ronda da Liga Record. O defesa do FC Porto destacou-se ao marcar o primeiro golo na vitória sobre o Sp, Braga (2-0), que mantém os dragões na corrida ao título e deixa os arsenalistas muito longe do topo da tabela. Com o bónus, Fábio Cardoso chegou aos 15 pontos.