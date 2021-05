Fernando Barradinha: «A venda de Beto vai render milhões»

Fernando Barradinha foi o concorrente mais pontuado na 27ª ronda da Liga Record. O treinador de bancada é um dos mais premiados do nosso concurso e, além de falar da vitória semanal, comentou também o momento do ‘seu’ Portimonense. “Penso que já está salvo da descida e neste fim de época a venda do Beto vai render milhões de euros. Foi mesmo um achado, descobrirem um jogador como ele e agora fazerem um bom negócio”, comentou.

Quanto à vitória no prémio semanal, Fernando Barradinha não faz segredo: “A estratégia foi a de sempre, apostar em defesas que marquem golos e colocar um deles como capitão. Neste caso acertei com o Feddal, que deu muitos pontos. Estou longe no acumulado, só a jogar para os semanais.”