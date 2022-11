Fernando Ganhão: «Acertei no Basso»

Fernando Ganhão já ganhou muitos prémios na Liga Record e nesta jornada regressou aos triunfos. "Correu bem. Até sou sportinguista, mas nesta equipa tinha a defesa toda do Arouca e o resto jogadores do Benfica. Acertei no Basso a capitão e chegou para ganhar", conta o vencedor, que não esconde o segredo para tantos prémios: "Só jogo para os semanais e sempre com uma defesa que não seja dos grandes. Às vezes, bate tudo certo."