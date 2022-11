Fernando Ganhão está de volta às vitórias na Liga Record. O concorrente de Grândola é um dos mais premiados do nosso concurso e esta semana não deu hipóteses à concorrência, terminando com 7 pontos de vantagem sobre o 2º classificado.

O treinador de sofá formou um onze apenas com jogadores de dois clubes mas acertou em cheio nos destaques da jornada. Entrou em campo com toda a defesa do Arouca e a braçadeira de capitão em João Basso, que assim rendeu 30 pontos. Depois, do meio-campo para a frente só utilizou águias, uma aposta que resultou em cheio pela goleada do Benfica na receção ao Chaves.