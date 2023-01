Fernando Ganhão vence

Uma vitória em tons de vermelho com uma equipa composta por 10 jogadores do Sp. Braga e um do Benfica. João Mário foi o único representante das águias entre 10 guerreiros do Minho para uma vitória conseguida no desempate.Mérito de Fernando Ganhão, um dos concorrentes mais premiados da, que assim venceu mais um primeiro prémio semanal. O concorrente de Grândola somou 98 pontos com a equipa Joaninha Santa, o mesmo total que Márcio Silva atingiu com a formação Nem Respiram 5. No entanto, este concorrente gastou 39,3M€ para formar o plantel enquanto Ganhão gastou apenas 38,15 milhões.