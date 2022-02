Fernando Ganhão vence com ajuda de Paulinho e ex-amigos

Fernando Ganhão, concorrente de Grândola, e um dos mais premiados no concurso, regressou às vitórias esta semana ao terminar a ronda com a equipa mais pontuada. Uma aposta forte em todos os defesas do Sp. Braga, valeu logo um bom suporte em termos de pontos, nada menos do que 19 pontos. No ataque, além de mais um guerreiro do Minho, Ricardo Horta, Fernando Ganhão apostou em Paulinho como capitão. O avançado do Sporting, ex-Sp. Braga, duplicou a pontuação e acabou por contribuir com 28.Na classificação acumulada, Marco Mendonça, de Tavira, continua na liderança, agora com 9 pontos de avanço.