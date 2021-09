Fernando Mendes confia no campeão

O arranque da Liga Record está cada vez mais perto, com a 4ª jornada da Liga Bwin a ditar o pontapé de saída oficial do jogo interativo do nosso jornal. Fernando Mendes é o mais recente convidado de Record a fazer um onze e a verdade é que o campeão nacional foi a espinha dorsal nas escolhas do antigo jogador. Adán é o dono da baliza, Gonçalo Inácio e Coates formam a dupla de centrais e Rúben Vinagre é aposta no lado esquerdo da defesa. “Ainda por cima com a saída de Nuno Mendes, acredito que vai ter um papel muito importante”, destacou Fernando Mendes, que ainda coloca Sakho como defesa-direito.

O meio-campo é composto por Al Musrati, Matheus Nunes e Iván Jaime, enquanto o ataque fica entregue a Ricardo Horta, Nuno Santos e uma surpresa: Luiz Phellype. “O Santa Clara é o sítio certo para recuperar a melhor forma”, diz.