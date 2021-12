Fernando Pinto: «Darwin foi aposta natural»

Com a conquista do 1º prémio semanal da 10ª jornada da, Fernando Pinto junta-se ao ‘clube’ dos premiados. O concorrente, de 55 anos, é natural de Torres Vedras mas vai periodicamente ao estrangeiro por questões laborais e participa "desde as primeiras edições". Apesar de ser adepto do Sporting, escolheu Darwin Núñez (Benfica) como capitão da equipa ‘Harum 3’ e explica essa aposta:"O Darwin era o jogador que estava mais em forma e é também um dos avançados que têm mais oportunidades para golo no campeonato, mesmo não as concretizando. O Benfica ia jogar contra o Famalicão, que é uma equipa mais acessível e costuma sofrer muitos golos, por isso foi uma aposta natural e decidi arriscar."