Fernando Rocha entre craques e promessas

É já amanhã que a Liga Record arranca, com a corrida aos prémios a aquecer. Ao longo dos últimos dias, convidámos vários treinadores, jogadores e antigos futebolistas para fazerem um onze, mas reservámos uma surpresa para a reta final. Fernando Rocha aceitou o desafio e elegeu um onze capaz de ombrear com qualquer equipa! “Atenção que apostei em jogadores emergentes e jovens promessas e alguns craques também”, conta-nos o humorista, adepto portista que garante não ter ligado aos clubes na hora de escolher.

Com uma equipa com larga margem de progressão, Fernando Rocha ainda deixa uma bicada ao treinador... do Benfica. “A mim, que sou humorista e não percebo nada disto, dão-me 34 milhões. O Jesus teve 150 milhões, não ganhou e mesmo assim continua a treinar”, brincou Fernando Rocha.