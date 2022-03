Festa de Ferreirinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É verdade que se Diogo Ferreirinha não tivesse apostado num onze competitivo não estaria agora a festejar a vitória desta jornada da Liga Record, mas o que fez a diferença foi o orçamento gasto na construção do plantel, com este treinador de bancada a ser o mais poupado entre os quatro que terminaram esta ronda com 75 pontos.Com uma defesa que não sofreu golos, um meio-campo reforçado e apostas certeiras em Fábio Vieira, Gaitán e Taremi (a capitão) – jogadores que marcaram –, o técnico de Almeirim foi o mais feliz.Na classificação acumulada, Sandokan - O Tigre de Marco Mendonça roubou a liderança ao Chãs FC.