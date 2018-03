Verdadeiramente arrasador. É este o adjetivo mais adequado à prestação de Gonçalo Brálio nesta ronda da Liga Record. O campeão de inverno voltou a vencer um prémio semanal mas não conquistou apenas o 1º lugar nesta jornada, colocou sete equipas entre as 10 primeiras classificadas. Em termos de prémios, tudo somado, o árbitro de Évora vai receber 500 euros em vales da Rádio Popular e ainda uma assinatura Record Premium válida por seis meses.

O lisboeta João Patrício, a dois pontos do vencedor, foi o único concorrente a conseguir intrometer-se no top 5, terminando a ronda no 4º posto, com os mesmos pontos do 3º. O concorrente recebe um vale RP de 50 euros.