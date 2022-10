Gonçalo Ramos foi a chave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O que não deve ter festejado Joaquim Pinto quando viu o Chaves a vencer em casa do Sp. Braga por 1-0. É que esse triunfo dos flavienses valeu-lhe a conquista do prémio semanal da Liga Record, tendo somado 84 pontos, apenas mais um do que o segundo classificado.

Depois do bis do capitão Gonçalo Ramos – que lhe valeu 28 pontos –, este treinador de bancada viu uma boa exibição dos seus 7 jogadores do Chaves. O golo de Guga na Luz também teve peso, tal como a boa exibição (mais uma) de Enzo Fernández.

Na classificação acumulada, Miguel Lima segue na liderança com 4 pontos de vantagem para Fernando Ganhão.