Gonçalo Ramos é o Jogador da Semana da 5ª ronda da22/23. O avançado do Benfica bisou na vitória dos encarnados sobre o Rio Ave (4-2) e com os dois golos isolou-se na liderança da tabela de melhores marcadores, com 6. Com o bónus para o melhor da jornada Ramos atinge os 14 pontos.