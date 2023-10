E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um, dois... e três! Héctor foi a grande figura da vitória do Chaves ao marcar 3 dos 4 golos com que os flavienses bateram o Gil Vicente (4-2). Foi o seu terceiro jogo seguido a marcar! Esta exibição de gala do ponta de lança espanhol de 28 anos valeu-lhe a distinção de jogador da semana da Liga Record.