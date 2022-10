Hélder Martins: «Correu bem com o Vizela»

Não é inédito mas é pouco comum: o vencedor do prémio semanal ganhar duas semanas seguidas. Aconteceu agora a Hélder Martins, informático que totalizou 83 pontos com a equipa ‘Juventude Ronfe 142’. Desta vez, a vitória ficou a dever-se, em grande parte, a um clube.

“Correu bem com o Vizela. Quando vi que tinham ganho sem sofrerem golos, com um defesa a marcar e com o guarda-redes a ter nota 5 de exibição, calculei logo que podia ter uma pontuação alta”, começou por explicar o vencedor, rematando: “Também ajudou ter os jogadores que marcaram os golos do FC Porto e o Taremi como capitão. Esses pormenores deram muitos pontos, correu tudo a favor desta equipa!”