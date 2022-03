Hélder Martins venceu prémio semanal: «Tremi no jogo do Tondela»

Com uma equipa constituída pela defesa do Marítimo e pelo meio-campo e ataque do FC Porto, Hélder Martins saiu vitorioso e, em conversa com o nosso jornal, revelou que esteve sempre bastante confiante ao longo da jornada. "Quando vi o resultado do FC Porto fiquei convencido, depois o Marítimo não sofreu e comecei a achar que podia estar no top 25. Mas ainda tremi no jogo do Tondela, porque se o Belenenses SAD não tivesse marcado, as contas podiam ser diferentes", referiu.

Com mais de 100 equipas, é muito curioso esta ter sido a primeira vitória deste treinador de bancada na Liga Record, que, motivado por este triunfo, promete mais e... não esconde os segredos. "Tenho onzes de todos os clubes do campeonato e misturo com jogadores dos grandes. O capitão é sempre o ponta-de-lança. Nesta equipa foi o Evanilson, que marcou dois golos e, assim, foi muito importante", concluiu.