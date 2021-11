Henrique Valente: «Jogo para os prémios semanais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Valente já perdeu a conta aos prémios semanais que venceu em muitos anos a participar na Liga Record. Entre os cinco primeiros foram muitos, mas até o 1º prémio semanal já conquistou por mais de dez vezes, embora não tire muito proveito dos mesmos. "Jogo para os prémios semanais e tenho cerca de 80 equipas. A minha mulher ajuda nos gastos, por isso é justo ser ela a comprar as coisas na Rádio Popular", explica.

Benfiquista, Henrique Valente, de 72 anos, ganhou o primeiro prémio da 7ª ronda com uma equipa sem jogadores do seu clube. "Neste plantel como tenho a defesa toda do Portimonense, os restantes jogadores são só das equipas que jogaram contra eles nas primeiras quatro jornadas, antes da Liga Record começar. Assim, não vou ter jogadores a marcarem contra a defesa que tenho nesta equipa", conta o vencedor, revelando uma das táticas.