Henrique Valente: «Otávio a capitão deu-me a vitória»

Henrique Valente já está habituado a conquistar prémios na Liga Record mas esta semana acertou em cheio, pois além de vencer o 1º prémio semanal da 2ª ronda colocou mais 7 equipas nos 25 primeiros da jornada.

"Correu bem, tudo somado ganhei 500 euros em prémios semanais. Esta época estou a jogar com 80 equipas mas tenho duas pessoas a ajudar, a minha mulher e uma amiga gerem metade", explica Henrique Valente, antigo croupier que aproveita a reforma para se dedicar à atividade de treinador de sofá. O concorrente algarvio foi o mais pontuado da semana com a equipa H02-Famalicão. Uma conquista fácil de explicar. "Nesta equipa tenho a defesa toda do Famalicão e o Otávio a capitão deu-me a vitória porque dupliquei a pontuação dele. Ainda bem que o Gyökeres não jogou, ainda marcava dois ou três golos e depois era ele o Jogador da Semana. Ter sido o Otávio foi bom para mim", contou.