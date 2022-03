Hernâni Lourenço: «Ganhei com o suplente»

Hernâni Lourenço ainda não tinha visto a pontuação semanal quando recebeu o nosso telefonema. Aliás, confessou que nesta jornada nem chegou a mexer na equipa mas acabou por ser esse o segredo para a vitória na 23ª ronda da21/22."A verdade é que ganhei com o suplente. O meu capitão de equipa era o Darwin, como ele não jogou e o avançado que tinha no banco era o André Silva [Arouca], entrou automaticamente para o onze. Felizmente ele marcou dois golos e acabou por ter uma boa pontuação, que duplicou por ser capitão", resume Hernâni Lourenço, de 41 anos.O concorrente já tinha participado nahá muitos anos, depois parou e voltou há quatro ou cinco anos, não consegue precisar. Joga só com uma equipa e nunca tinha ganho nada no concurso. "Costumo vencer numa Liga privada que tenho com amigos, somos dez a jogar, mas esta época até nem estou muito bem nessa competição", conta o gestor de segurança no aeroporto de Faro que, motivado com esta vitória, promete continuar a jogar no nosso concurso.