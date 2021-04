Nenhum jogador gosta de ir para o banco mas se for para entrar em campo aos 63 e ainda ter tempo para marcar dois golos, muitos não se importariam. Foi o que aconteceu ao médio Iván Jaime nesta jornada.





O jovem do Famalicão entrou a 23 minutos do final mas ainda bisou no 3-0 em casa do Gil Vicente.