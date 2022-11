E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Basso foi uma das figuras da jornada e o Jogador da Semana na Liga. O capitão do Arouca foi fundamental para a vitória tangencial sobre o Sporting (1-0), a primeira de sempre do clube sobre os leões.O benfiquista Grimaldo, com 10 pontos, foi o segundo mais pontuado da ronda.