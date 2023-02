João Costa arrasador

João Costa, concorrente residente no Barreiro, é o vencedor do 1º prémio semanal da 15ª ronda da. O treinador de sofá é adepto do FC Porto mas venceu com um onze apenas em tom vermelho, com 8 jogadores do Benfica, um do Sp. Braga, um do Santa Clara e outro do Gil Vicente. Atingiu 108 pontos, que valeram uma vitória tranquila, com 5 pontos de avanço sobre Francisco Serrano.A vitória de João Costa fica a dever-se, em grande parte, à aposta de João Mário como capitão de equipa pois dobrando a pontuação o médio contribuiu com 38.Na tabela acumulada, Miguel Monteiro, de Fiães, lidera com 5 pontos de avanço.