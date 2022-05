João Domingos: «Aposta em Taremi foi certeira»

Quando atendeu, João Domingos já estava à espera da chamada que o confirmaria como vencedor desta jornada da Liga Record. No entanto, o treinador de bancada de Beja estava algo ansioso. "É a primeira vez que ganho e já jogo há muitos anos. Fiz bastantes segundos e terceiros lugares, mas esta é mesmo a estreia a ganhar", começou por dizer, explicando a estratégia vencedora: "Aposta em Taremi foi certeira. Ele está em grande forma e marca em praticamente em todos os jogos. Depois é também ele que bate os penáltis do FC Porto. Para além disso, tive sorte com a defesa do Arouca, que não sofreu, e com David Simão, que marcou."

Por fim, a mira está agora no clássico deste sábado. "Não vai ser fácil escolher, mas deverei continuar com a base do FC Porto e ainda com o Darwin na frente", concluiu o João Domingos que tem 52 equipas, "metade para a geral e metade para os prémios semanais".