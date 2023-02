E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Graça viveu ontem o momento mais alto da época. O médio do Rio Ave, que só fez um jogo completo na Liga, começou no banco, entrou ainda na 1ª parte e ajudou a equipa de Vila do Conde a bater o Estoril, por 2-0. Estreou-se a marcar na prova e é o Jogador da Semana na