João Mário decisivo na vitória de Isidro Abelho

O que uma braçadeira faz! Isidro Abelho deu a João Mário a responsabilidade de capitanear a equipa Allendarts SCP e o médio do Benfica correspondeu. Marcou os dois golos com que o Benfica bateu o Vizela e deu 30 importantes pontos que contribuíram para a vitória do seu ‘treinador’ nesta jornada da Liga Record.

Mas já se sabe que uma aposta certeira não chega para se festejar: Bellerín e Trincão também foram importantes para o triunfo do sportinguista de 62 anos.

Na classificação geral, a luta está incrível! Óscar Ribeiro lidera com apenas mais um ponto que Joel Silva e Miguel Monteiro.