Um golo a abrir o jogo e outro logo no início da 2ª parte tornaram João Marques na grande figura do Estoril na goleada ao Farense (4-0) e no Jogador da Semana. O médio está a revelar-se peça chave na equipa de Vasco Seabra e já leva 6 golos e 4 assistências esta época, somando todas as competições.