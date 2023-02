João Matos: «Pote a capitão foi aposta ganha»

João Matos foi o concorrente mais pontuado da semana na Liga Record. O treinador de bancada de Porto já participa no nosso concurso há muitos anos, mas só agora conseguiu vencer um 1º prémio semanal, graças aos 88 pontos somados com a equipa Inlovewithjoana, ou seja, Apaixonado pela Joana. Uma vitória fácil de explicar.

"O Pote a capitão foi uma aposta ganha. Já o tenho desde que jogava no Famalicão e, como na última época marcou muitos golos e deu-me muitos pontos, escolhi-o como capitão desta equipa", resume João Matos.

Em jogo com 9 equipas, o treinador de sofá não esconde os segredos que utiliza no concurso. "A estratégia que uso é a de escolher os jogadores titulares mais caros dos três grandes e constituir onze inicial com eles. Depois, os suplentes são ou jogadores de 500 mil euros, ou perto desse valor e que têm participado em mais jogos. Assim consigo ter um onze inicial perto do valor máximo permitido", explica o vencedor.

João Matos não está a jogar para os prémios finais, mas traçou uma meta: "Nesta semana contava ter muitos pontos. Desde o princípio a minha ambição é chegar ao final da época com mais de 1.000 pontos em cada uma das nove equipas. Esta época vou conseguir."

Golo do Gil Vicente

Inicialmente, as pontuações dos jogadores nesta ronda foram calculadas como se o golo do Gil Vicente fosse um autogolo de Bruno Wilson. No entanto, a Liga atribuiu o golo a Vítor Gonçalves, autor do remate que desviou no defesa do Vizela. Por isso, recalculámos as pontuações e as que estão no site do concurso já são as corretas. Os primeiros 15 lugares não sofreram alterações. Pelo lapso, as nossas desculpas.