João Mendes foi a chave

Porquê colocar João Mendes como capitão na Liga Record? Olho de treinador! António Almeida apostou no médio do Chaves e acabou recompensado com... 32 pontos! Os dois golos que marcou ao Gil Vicente foram decisivos para a vitória (3-1) dos flavienses e também para o triunfo deste técnico de bancada nesta jornada. As apostas em Rafa e Vitinha, que fizeram o gosto ao pé frente a FC Porto e Estoril, respetivamente, também foram apostas certeiras.

Na classificação acumulada, há novo líder, com José de Oliveira a saltar para o topo da tabela, tendo 3 pontos de vantagem para Miguel Lima.