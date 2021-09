João Silva: «Marcos Paulo foi uma arma secreta»

Com quatro pontos de vantagem para o segundo classificado, João Silva foi o grande vencedor da ronda inaugural de mais uma edição da Liga Record. Trata-se de um experiente treinador de bancada, com muitos anos no jogo interativo do nosso jornal, e que começou esta época da melhor maneira, com uma aposta em cheio em Marcos Paulo, médio do Vizela, que conquistou as honras de Jogador da Semana.

"Foi uma arma secreta. Tive uma fezada nele. Já o tinha visto jogar uma vez ou duas e gostei. Por isso, apostei nele em várias equipas. Também gostei do Fran Navarro, especialmente na primeira jornada, em que ele marcou dois golos", contou-nos, destacando o facto de ter colocado o avançado do Gil Vicente como capitão, duplicando assim os pontos desse jogador. No total, festejou com 82 pontos, mas ainda está a afinar bem a estratégia para esta nova época. "Estou um bocado baralhado com os avançados que há, mas depois jogo muito com os centrais. Com Coates, Veríssimo e Pepe. Normalmente tenho-os em quase todas as equipas", explicou, ele que inscreveu 96 formações para atacar os muitos prémios da Liga Record esta temporada. No que diz respeito à Liga Bwin, deixa o desejo: "Acho que o Benfica vai ser campeão, mas estou com muito medo do Sporting..."