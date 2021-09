João Tralhão fez um desafio ainda maior

Tal como em outras temporadas, João Tralhão aceitou o nosso convite para formar um onze na Liga Record. E o treinador português ainda fez questão de aumentar o nível do desafio! Além da limitação de 34 milhões de euros, o técnico decidiu inovar.

“A minha escolha consiste em jogadores apenas das equipas que terminaram a época anterior abaixo do 5º lugar”, diz. Nesse sentido, destacam-se vários atletas que treinou, especialmente na longa passagem pela formação do Benfica, como Bruno Varela, Rafael Ramos ou David Tavares. “A nossa liga está recheada de talentos portugueses e estrangeiros, jovens e mais experientes. São onze jogadores talentosos e ambiciosos que me permitem jogar de acordo com as ideias em que acredito. A maioria conheço muito bem e tenho a convicção de que este grupo fará uma temporada de alto nível!”, garante.