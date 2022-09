João Tralhão quer apontar à vitória sem gastar fortunas

O limite de orçamento não foi um problema para João Tralhão que gastou 9 milhões, dos 34 que tinha à disposição, para construir uma equipa “de confiança”. Jogador assíduo da Liga Record, o técnico de 41 anos manteve-se fiel ao critério que tem seguido nas últimas edições: deixar de fora jogadores dos primeiros cinco classificados da última edição da liga portuguesa. Facto que não abala a confiança num onze formado por futebolistas que conhece “profundamente”. O sistema utilizado não poderia ser outro que não o 4x3x3. “É o que mais me identifico. Tem muitos jovens, outros jogadores mais experientes, mas todos com o perfil indicado. É uma equipa sólida, com capacidade para atacar muito, pressionar e defender com qualidade e assumir o jogo”, explica o treinador.

Deixar de fora muitas das opções mais apetecíveis do campeonato pode parecer uma aposta muito arriscada, mas João Tralhão não tem dúvidas de que vai triunfar na Liga Record: “De certeza que vamos ter uma pontuação enorme e na próxima edição esta equipa vai ser muito mais cara.” *