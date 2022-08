Joãozinho aposta em mescla exigente

Fazer um onze para vencer a Liga Record não é fácil e Joãozinho comprovou isso. Com apenas 34 M€ de orçamento disponíveis, o lateral-esquerdo do Estoril bem tentou fazer uma equipa virada totalmente para o ataque, mas revelou cautela na ambição e escolheu uma defesa experiente – com o próprio Joãozinho – a suportar a qualidade do meio-campo, que ronda uma média de idades de 23 anos. O jogador enalteceu as principais qualidades do conjunto eleito.





"O Ugarte é um jogador de recuperar muitas bolas; o André Franco tem golo nas botas; gosto muito da forma como o Enzo joga, não tem medo de ter a bola e possui muita qualidade de passe e, por fim, o Otávio que é um jogador influente no FC Porto, pois tanto pode jogar a médio como no ataque", elogia o canarinho, que surpreende pela escolha da dupla de ataque. "O Banza vai destacar-se numa equipa como o Sp. Braga e o Aziz é um jogador muito rápido a explorar a profundidade. Ainda sobraram uns milhões e tenho o Taremi no banco", brincou.