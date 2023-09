Joãozinho participa no nosso concurso e escolhe um onze com jogadoes experientes

Joãozinho, atual jogador do Torreense da 2.ª Liga e que representou emblemas do principal escalão como Sporting, Sp. Braga, Tondela, U. Madeira, Beira-Mar e mais recentemente Estoril, além de ter jogado além-fronteiras nos principais campeonatos da Moldávia, Roménia, Bélgica e Chipre, foi desafiado a fazer uma equipa para ae aceitou.O defesa polivalente é um apaixonado pelo futebol e provou que não é só dentro do relvado que dá cartas pois conhece bem os craques das duas principais ligas portuguesas. Por isso, colocou-se na pele de treinador e não revelou grandes dificuldades. "Não diria que conheço os plantéis todos do nosso futebol profissional, mas talvez noventa por cento...", começou por partilhar.A paixão pelo futebol e em particular pelas competições portuguesas leva-o a participar no nosso concurso há várias temporadas "Já jogo nahá alguns anos. Não consigo dizer exatamente quantos", confessou.No momento das decisões, Joãozinho optou por apostar maioritariamente em elementos fulcrais nos quatro grandes. "Tentei um onze equilibrado com jogadores que praticamente jogam sempre nos seus clubes", rematou.Por fim, contou um episódio dada temporada de 2022/2023 em que foi um interveniente direto e no qual conseguiu contribuir para a felicidade de um treinador de sofá que o tinha elegeu para a equipa, algo que Joãozinho só teve conhecimento depois do concurso terminar. "O golo que marquei ao Marítimo, na última jornada da época passada, fez com que um apostador ganhasse um automóvel", recorda.Para quem quiser inspirar-se nas escolhas de um perito, aqui fica o onze eleito por Joãozinho para a primeira ronda daMatheus (Sp. Braga); Victor Gómez (Sp. Braga), Vasco Fernandes (Casa Pia), Pepe (FC Porto) e Francisco Moura (Famalicão); Morita (Sporting), Al Musrati (Sp. Braga) e Kökçü (Benfica); Di Maria (Benfica), Gyökeres (Sporting) e Mujica (Arouca).