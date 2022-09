Jorge Andrade escolhe equipa ‘low cost’ oferece garantias

É comum dizer-se que é no poupar que está o ganho e Jorge Andrade seguiu o ditado à letra. Para construir uma equipa que "dá muitas garantias e está recheada de qualidade", o antigo internacional precisou de gastar apenas 25,75 dos 34 milhões que tinha à disposição.Ao contrário da maioria das personalidades desafiadas a escolher o seu onze, o ex-defesa-central não começou pela baliza, ao invés foi direto para... aquela que foi a sua posição durante muitos anos. "O primeiro que tenho de escolher é o Pepe, esse tem de estar de certeza", foi dizendo enquanto folheava a lista dos jogadores à procura do craque do FC Porto.Entre escolhas, preferiu ir à Madeira e levar um "sólido" Zainadine; passar por Alvalade e ‘contratar’ Porro e Morita; fazer uma visita à Luz e assegurar Florentino e Henrique Araújo. Durante o processo, passou os olhos pelos jogadores do Gil Vicente e disse: "Já tenho ponta-de-lança!" Falava de Fran Navarro... Para fechar a equipa indicou Luiz Júnior, João Afonso, Antunes e Godwin.