José Carvalho: «Nunca pensei ganhar»

Alguém belisque José Carvalho! Afinal de contas, este treinador de sofá não queria acreditar quando foi contactado pelo nosso jornal para falar sobre o facto de ter conquistado o primeiro prémio semanal da Liga Record. "Devia andar mais atento a isto. A sério que ganhei? Eu com o Mario González devo ter ganho imensos pontos. Mas nunca pensei, com toda a franqueza, ganhar. Apanharam-me completamente na curva. Estava a contar com uma pontuação muito interessante, que é coisa que não tenho tido nas últimas jornadas", confessou-nos.

José Carvalho destaca-se por ter somente esta equipa (Os Tímidos), com o objetivo de competir com os amigos numa liga privada. "Como já estava a ficar um pouco distante do topo, pensei que os meus amigos iam todos apostar em capitães como Taremi e assim. Então optei por uma opção fora da caixa. Como tenho ‘fezada’ no Mario González, acreditava que podia ser ali que ia obter alguma vantagem. Mas nunca na vida pensei que ficasse à frente a nível nacional", confessou este adepto portista, que sonha com o título.