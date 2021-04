José Martins vence com boa vantagem

José Martins foi novamente o concorrente mais pontuado numa ronda da Liga Record. O jogador, natural de Portimão, voltou a não dar hipóteses à concorrência e até venceu com uma vantagem considerável (6 pontos), comparando com o habitual.

O treinador de sofá, que participa com muitas equipas, todas elas com nomes que são dizeres algarvios, chegou aos 90 pontos com a equipa Na dou fête isse!, total que lhe permite receber um cheque de 250 euros da RP.

Na classificação acumulada, quando entramos na fase decisiva da época, a luta está animada: Rui Pires lidera mas tem apenas dois pontos de avanço sobre Hélder Rodrigues.