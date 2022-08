José Mota: visão de míster para as vitórias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mota utilizou a sua visão de treinador para eleger o onze mais equilibrado sem fugir ao orçamento de 34 milhões de euros. Foram poucas as dúvidas sobre quem escolher para integrar o seu sistema (4x3x3), apostando numa defesa composta maioritariamente por jogadores de candidatos ao título, à exceção de Moustapha (Portimonense). As presenças de Samu (Vizela) e João Teixeira (Chaves) no meio-campo são justificadas pela "raça e capacidade como constroem o jogo das suas equipas", explicou o treinador, o qual acredita que este onze "vai ganhar algumas jornadas da". José Mota confessa ainda ser seguidor da revista, elogiando o formato e a informação completa sobre os clubes, permitindo que "os leitores sintam um bocadinho a função de treinador de futebol", podendo "competir entre si".