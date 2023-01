José Peixe: «Vejo o FC Porto como favorito para ser campeão»

O Benfica lidera a Liga Bwin desde o início da época e só sofreu a primeira derrota na prova na última jornada. Apesar de o clube ainda ter 5 pontos de avanço sobre o 2º classificado, nem todos os adeptos estão completamente convencidos. É o caso de José Peixe, que ganhou o primeiro prémio semanal da 10.ª ronda da Liga Record 2022/23.

"Não sei se a vantagem é suficiente! Este caso à volta do Enzo pode atrapalhar, acho que o Benfica devia vendê-lo já. Antes isso do que ter um jogador contrariado. Os outros candidatos estão numa fase boa, por isso vejo o FC Porto como favorito para ser campeão", resume José Peixe.

Já em termos de Liga Record, a época está a correr bem ao treinador de sofá de Abrigada, Alenquer. "Este ano estou com 22 equipas e uma está bem na classificação acumulada. Aliás, nesta jornada enganei-me e troquei o Niakaté pelo António Silva. Com os pontos do defesa do Sp. Braga acho que entrava nos 20 primeiros da acumulada", refere, explicando a vitória semanal: "O jogador decisivo foi o Samu porque muitos deviam ter o Taremi a capitão."