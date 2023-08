Junta um plantel vencedor e aponta ao título: podes ganhar um carro

Jogar e conviver é o mais importante da, mas não nos podemos esquecer que há muitos prémios em jogo! Queres ganhar um carro no final da temporada? É 'fácil'! Basta construir uma equipa vencedora e ter a capacidade para gerir o plantel e levá-lo até à glória.Lembra-te, se fores o treinador com mais pontos no final da competição, vamos dar-te a chave de um automóvel novinho em folha. Mas há muitos mais prémios ao longo da época, 812 no total!Por isso, começa já a preparar-te. A Liga Betclic arranca esta sexta-feira e tens quatro jornadas para testar equipas e fazer ajustes, sem que não estejam prémios em disputa. A partir da 5.ª ronda é que tudo fica mais sério, com todos os concorrentes a voltarem aos zero pontos.