Laureano Sousa: «Impossível ter o melhor de dois mundos»

Laureano Sousa, residente no Funchal, é um dos veteranos da Liga Record. Joga há muitos anos e já ganhou vários prémios mas só está na corrida aos semanais. O vencedor da semana explicou-nos esta opção.

“Já tinha ganho todos os prémios semanais menos o primeiro, aconteceu agora. Jogo para estes porque estar a lutar pelos finais é muito difícil, é preciso uma grande regularidade para andar lá em cima na classificação acumulada. É impossível ter o melhor de dois mundos”, justifica.

A tática da vitória na 14ª ronda do concurso não tem, segundo Laureano Sousa, grandes segredos. “Jogo com 19 equipas, 16 delas têm como base a defesa de uma mesma equipa. Assim, quando essa equipa não sofre golos e na mesmo tenho a capitão o Jogador da Semana, a probabilidade de ganhar é grande, nesta semana conjugaram-se as duas coisas. Tinha a defesa do Marítimo e o Evanilson como capitão de equipa”, explica.