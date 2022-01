Laureano Sousa venceu prémio semanal: um misto entre a casa e o coração

Laureano Sousa, da Madeira, venceu o 1º prémio semanal relativo à 14ª ronda da Liga Record 2021/22 (18ª jornada da Liga Bwin). A vitória do concorrente madeirense não parece ter grandes segredos. O treinador de sofá apostou numa defesa apenas com jogadores do Marítimo e, mais para a frente, juntou-lhes dois craques do líder FC Porto, clube do coração do concorrente. Neste misto explosivo, deu tudo certo pois o Marítimo não sofreu golos (ganhou 1-0 com golo de um defesa, Cláudio Wink) e no ataque Evanilson marcou três. Aliás, no 4-1 na visita do FC Porto ao Belenenses SAD, o atacante brasileiro fez o primeiro hat trick pelos dragões.

A equipa Laureano Marítimo terminou a ronda com dois pontos de vantagem sobre o 2º classificado e vai receber um vale RP no valor de 250 euros.