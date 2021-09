Liga Record 2021/22 já arrancou mas as inscrições continuam abertas

A Liga Record 2021/22 arrancou oficialmente este fim de semana mas as inscrições continuam abertas. Pode sempre inscrever-se. Em jogo estão mais de 49 mil euros, sendo que o vencedor final receberá um Nissan Micra.





Cada concorrente tem 40 milhões de euros para construir um plantel de 23 jogadores. Basta entrar no site do concurso, inserir o código de inscrição e é tudo simples. Escolher os craques, com número limite por posições e depois preparar o onze para cada jornada, elegendo também um capitão (a pontuação deste duplica nessa jornada) e um treinador, esse sem pagar nada. Depois, é só seguir a jornada e tomar notas, não só sobre os craques da própria equipa mas também dos adversários, para futuras contratações. No fundo, como qualquer treinador faz na vida real.Não tem tempo para acompanhar as notícias de todos os clubes da Liga Bwin? Já lhe aconteceu apostar num jogador que, afinal, estava lesionado ou castigado? Estas preocupações dos nossos concorrentes podem acabar pois cada um pode receber notícias semanais para saber se algum dos craques não está disponível. Através dos Conteúdos Premium (a subscrever no site), os participantes recebem informações sobre os lesionados e castigados, além de pormenores sobre as prestações dos seus jogadores. Também é possível adquirir mais equipas no site do concurso: